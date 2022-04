Der Frühling kehrt in den Steigerwald zurück und mit ihm öffnet auch die Ausstellung "Wilde Buchenwälder" in der Tourist-Info in Ebrach am Mittwoch, 13. April 2022, wieder ihre Pforten.

Wie der Bund Naturschutz in Bayern e. V. erklärt, ist die scheue Ur-Einwohnerin Bayerns auf leisen Pfoten auch in den Steigerwald zurückgekehrt. Die Ausstellung des Bund Naturschutz informiert über ihre heimliche Lebensweise, ihre Eigenheiten und ihre Geschichte. Anhand eines Präparates werden die Unterschiede zur gestreiften Hauskatze ersichtlich, der sie zum Verwechseln ähnlich sieht.

Ausstellung in Ebrach auch für Katzenfans interessant

Die Europäische Wildkatze durchstreifte unsere Wälder schon lange bevor die Römer die ersten Hauskatzen aus Afrika mitbrachten. Deutschlandweit wurde sie durch intensive Bejagung fast ausgerottet. Heute ist sie streng geschützt und kehrt langsam zurück in unsere Wälder – aber kaum einer bekommt sie je zu Gesicht.

Malerisch am Rande des Ebracher Marktplatzes (Marktplatz 5) gelegen bietet die Ausstellung von Mittwoch bis Sonntag, 13 bis 17 Uhr, den Besucher*innen spannende Einblicke in die faszinierende Welt naturbelassener Buchenwälder, die auch spielerisch erkundet werden kann. Ein reizvoll gestaltetes Walddiorama mit Tierpräparaten, ein Waldbodentunnel für Kinder, ein digitaler Infotisch mit Touchscreen, eine kleine Bücherei mit gemütlichen Sitzgelegenheiten und großflächige Fotoprojektionen schaffen eine wunderschöne Atmosphäre. Auf bebilderten Wandtafeln erhalten interessierte Besucher gut aufbereitete Informationen zu den wertvollen Buchenwäldern um Ebrach.

Die engagierten und sachkundigen Mitarbeiter*innen geben zudem gerne Auskunft zu den Buchenwäldern, aber auch zu Ausflugszielen im Naturpark Steigerwald, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten sowie attraktiven Wanderwegen.

Seit 2016 informiert die Ausstellung "Wilde Buchenwälder" über den besonderen Wert alter Buchenwälder. Sie wurde vom "Förderverein Naturerbe Buchenwälder" ins Leben gerufen. Träger sind der Landkreis Bamberg mit Landrat Johann Kalb als Vorsitzenden, die Märkte Ebrach und Burgwindheim, die Naturschutzverbände BUND Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, WWF und Naturforschende Gesellschaft Bamberg sowie die Universitäten Bayreuth und Würzburg.