Dorfrocker suchen "geilstes Dorf der Welt" - Gewinner bekommt Mega-Party geschenkt

Die "Dorfrocker" haben eine außergewöhnliche Aktion ins Leben gerufen. Die populäre Party-Band aus dem unterfränkischen Kirchaich (Landkreis Haßberge) suchen "Das geilste Dorf der Welt". Bewerbungen sind ab sofort möglich. "Egal ob Verein oder Privatperson - mitmachen kann jeder", erklärt Markus Thomann im Gespräch mit inFranken.de. Zusammen mit seinen beiden Brüdern Philipp und Tobias hat er bereits mehr als 1200 Livekonzerte im In- und Ausland gespielt. Im vergangenen Jahr nahmen die "Dorfrocker" ein Lied mit Heino auf - der Publikumsliebling erlebte daraufhin ein Comeback.

Für viel mediales Echo sorgte erst vor wenigen Wochen derweil ein satirisches "Klima-Kleber"-Video. Dieses zog einen juristischen Streit mit Liedermacher-Legende Reinhard Mey nach sich, der inzwischen aber beigelegt ist. Die Musikrichtung der Geschwister reicht von Volksmusik über Schlager bis hin zu Rock und Countrymusik. Allein auf ihrer Facebook-Seite haben die "Dorfrocker" über 205.000 Follower. Mit ihrer neuen Aktion nimmt die Band nun Bezug auf ihre eigenen Wurzeln.

"Dorfrocker" starten globalen Aufruf: Fränkische Party-Band sucht "das geilste Dorf der Welt"

"Uns gibt es jetzt seit 2006/2007. Wir waren damals die ersten, die das Thema Dorf publik gemacht haben", sagt Thomann. "Unser 2011 entstandener Song 'Dorfkind' hat sich in den letzten Jahren größerer Beliebtheit erfreut. Er wird inzwischen sogar am Ballermann gesungen." Vor rund zehn Jahren haben die drei Brüder aus Unterfranken schon einmal nach dem "geilsten Dorf Deutschlands" Ausschau gehalten. Jetzt erfolgt eine ähnliche Kampagne - die gleichwohl globale Ausmaße annimmt.

"Allein dieses Jahr sind wir dreimal in den USA." Hinzu kommen unter anderem Konzerte in Kanada und Brasilien. "Auch dort sind es meistens kleinere Orten oder Dörfer, in denen wir spielen", berichtet der 44-Jährige. "Daher haben wir uns gesagt: Jetzt suchen wir das geilste Dorf der Welt." Mit dem ausgerufenen Wettbewerb wollen die drei Party-Musiker eine Lanze für den ländlichen Raum brechen. "Der Begriff Landflucht ist in aller Munde. Viele Leute ziehen in die Stadt. Wer auf dem Land lebt, gilt oft als abgehängt." Gegen dieses Image wollen die "Dorfrocker" gleichwohl ankämpfen.

"Wir halten die Dorf-Fahne hoch", betont Thomann. "Wir zeigen damit auch auf, dass auf dem Dorf das geilste Fest stattfinden kann." Vor diesem Hintergrund sei die Idee zur aktuellen Challenge entstanden. "Das war ein bisschen unser Ansinnen", hält der Bassist der "Dorfrocker" fest. In der Vergangenheit habe die Band zudem wiederholt Benefizkonzerte gespielt. "Daraufhin haben wir viele Mails bekommen, in denen es hieß: 'Wir haben im Dorf einen ganz besonderen Kegelverein.' Oder: 'Unser Ort hat die meisten Brauereien im Umkreis - kommt doch mal zu uns.'"

"Dorfrocker"-Wettbewerb gestartet: Gewinner erwartet einzigartiges Event - "gibt keine ominöse Jury im Keller"

Auf Facebook und Instagram halten die "Dorfrocker" nun Ausschau nach dem "geilsten Dorf der Welt". Bewerber können ab sofort in einem Video aufzeigen, was ihr Dorf so einzigartig und lebenswert macht. "Das Video, in dem der Ort vorgestellt wird, wird dann an uns geschickt." Über die Einsendungen kann anschließend in den sozialen Medien abgestimmt werden. "Alles wird offen und transparent gemacht", verspricht Thomann. "Es gibt keine ominöse Jury im Keller."

Der Gewinner darf sich über eine riesige Musikparty vor Ort freuen. Nicht nur die "Dorfrocker" sind mit einem Livekonzert am Start. "Wir bringen auch eine Blaskapelle für die Älteren mit. Für die Jüngeren gibt es einen Malle-Act", kündigt der Musiker aus Kirchaich an. "Es soll ein Fest für Jung und Alt werden." Die Sprache ist in diesem Zuge von einem "Dorfrocker Open-Air-Konzert". Bühne und Technik bringe man selbst mit, heißt es.

"Schickt uns euer kurzes Dorf-Vorstellungs-Video bis spätestens 16.07.23 mit weTransfer oder dropbox an geilstesdorfderwelt@dorfrocker.de", so der Aufruf. Weitere Informationen zur Suche nach dem "geilsten Dorf der Welt" gibt es auch auf der Facebook-Seite und dem Instagram-Account der "Dorfrocker". Mehr Nachrichten aus der Region Bamberg findet ihr hier.