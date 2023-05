"Dahoam is Dahoam" kommt nach Breitengüßbach

Beliebte BR-Serie auf Fan-Tour - Darsteller machen halt in Oberfranken

- Darsteller machen halt in Oberfranken "Natürlich auch neue Ideen": Produktionsteam mit besonderem Angebot

Diese Schauspieler haben sich angekündigt

Am Montag, 22. Mai 2023, wird die beliebte BR-Serie "Dahoam is Dahoam" in den Landkreis Bamberg, genauer nach Breitengüßbach kommen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Macherinnen und Macher, Schauspielerinnen und Schauspieler werden mit Fans der Serie eine aktuelle Folge anschauen und im Anschluss über Themen, Figuren und die DiD-Welt im Großen und im Kleinen zu diskutieren", kündigt die zuständige PR-Agentur "Presse-Partner" an.

"Dahoam is Dahoam" in Breitengüßbach: Darsteller stehen Fans Frage und Antwort

Hintergrund sei die sogenannte "DiD-Tour", wie es in der Mitteilung heißt. Diese mache am Montag (22. Mai 2023) in Helmut's Hofschänke auf Gut Leimershof in Breitengüßbach halt. "Der Saal ist ab 17 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung beginnt gegen 19.15 Uhr", so die Ankündigung. Dabei biete sich für Fans auch eine weitere besondere Gelegenheit: "Anregungen und Kritik der Zuschauer:innen und natürlich auch neue Ideen für Geschichten aus Lansing sind willkommen: Bringen Sie Ihre Wünsche und Vorschläge am Abend selbst zu Papier", schreibt die Agentur.

"Nach dem gemeinsamen Anschauen der aktuellen Folge werden Ihre Ideen aufgegriffen und diskutiert. Die Veranstaltung dauert inklusive Autogrammstunde bis circa 22 Uhr und der Eintritt ist selbstverständlich frei." Die Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" über ein fiktives Dorf in Oberbayern läuft montags bis donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr im BR Fernsehen und erreicht nach Angaben der Macher pro Folge bundesweit bis zu 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Für heftige Kritik sorgte 2015 ein Auftritt von Markus Söder in einer Serienfolge. Diese Darsteller und Darstellerinnen von "Dahoam is Dahoam" sind in Breitengüßbach voraussichtlich dabei:

Horst Kummeth

Carina Dengler

Christine Reimer

Andi Giesser

Sophie Reiml

