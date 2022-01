Bamberg bekommt die Omikron-Welle zu spüren. Das Landratsamt teilte am Montag (31. Januar 2022) mit, dass der Fachbereich Gesundheitswesen am Samstag so viele Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet hat wie noch nie zuvor.

Es gab 955 Neuinfektionen. Im Landkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz dadurch um etwa 400 gestiegen und liegt jetzt bei 1.290. In der Stadt Bamberg gab es einen Anstieg um rund 250 auf 918. Da die Hotspot-Regelung in Bayern derzeit ausgesetzt ist, ändere sich im Landkreis nichts durch die Überschreitung der Hotspot-Marke 1000, so das Landratsamt.

Neuinfektionen in Bamberg erreichen Höchststand: Corona-Lage im Überblick

Insbesondere Schulen und Kindertagesstätten im Landkreis sind im Moment von Corona-Fällen betroffen. In der vergangenen Woche gab es in 160 Klassen und Kita-Gruppen Neuinfektionen.

In 131 Schulklassen wurden 195 Infizierte gemeldet, darauf ergaben sich 479 Kontaktpersonen. In den Kitas in der Region gab es 29 neue Fälle, 395 Kontaktpersonen müssen daher in Quarantäne.

