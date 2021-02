Corona-Regeln in Bayern: Machen Fitnessstudios wieder auf?

Darf McFit Outdoor-Fitnessstudios in Bayern eröffnen? Trotz Verlängerung des Corona-Lockdowns haben Friseure, Kitas und Schulen bald wieder geöffnet. Bei Fitnessstudios bleiben die Türen weiterhin geschlossen. Doch McFit hat für den Lockdown ein neues Konzept entwickelt: Outdoor-Fitnessstudios.

Temporär soll an ausgewählten Standorten ein "Individualtraining unter freiem Himmel" möglich sein. Eigens dafür habe die Marke mit einem Infektiologen zusammengearbeitet, um ein Hygienekonzept aufzustellen, erklärt das Unternehmen.

Outdoor-Fitnessstudios von McFit: So funktioniert das Training

McFit erläutert, wie das Training im Außenbereich funktioniert: Der Zeitslot muss online gebucht werden und ist auf 45 Minuten begrenzt. Somit könne gewährleistet werden, dass die maximale Auslastung nicht überschritten und eine Kontaktverfolgung im Nachhinein sichergestellt wird.

Den Sportlern wird empfohlen, sich zu Hause umzuziehen. Wegen der gesetzlichen Bestimmungen bleiben die Umkleiden und WCs geschlossen. An den Standorten stehen Dixi-Toiletten zur Verfügung, so das Unternehmen.

Falls keine Sperrstunde gilt, sei das Training zwischen 6 Uhr und 22 Uhr möglich. Von den Mitgliedern werde das Angebot sehr gut angenommen und die meisten Slots seien ausgebucht, erklärt eine Sprecherin inFranken.de.

Outdoor-Fitnessstudios: Warum keine Eröffnung in Bayern?

Um sich rechtlich abzusichern, sei ein Rechtsgutachten erstellt worden. In diesem sei die Rechtslage in den verschiedenen Bundesländern evaluiert worden, so McFit. Schließlich wurde in folgenden Städten ein Outdoor-Fitnessstudio eröffnet:

Berlin

Braunschweig

Bremen

Hamburg

Magdeburg

Mainz

Mannheim

Neunkirchen

Rostock

Wiesbaden

Damit werden insgesamt zehn verschiedene Bundesländer bespielt. Bayern ist nicht dabei. Grund dafür sei, dass Outdoor-Fitnessstudios im Freistaat Bayern "explizit verboten" seien, erklärt McFit gegenüber inFranken.de. Deshalb seien auch keine Eröffnungen in Bayern geplant. Die vorhandenen Outdoor-Fitnessstudios von McFit sind allerdings ebenfalls stark umstritten. Von den zehn Standorten seien bereits vier vom Ordnungsamt geschlossen worden, räumt das Unternehmen ein. McFit arbeite an der Wiedereröffnung, erklärt eine Sprecherin. "Wir sind im engen und konstruktiven Austausch mit den jeweiligen Behörden vor Ort, um Lösungen zu finden, wie wir zeitnah wieder öffnen können."

McFit mit weniger Neukunden: "Lockdown ist wirtschaftlicher Kraftakt"

Die Zwangsschließungen treffen die großen Fitnessstudio-Ketten hart. McFit, Clever fit und INJOY sind von Mitgliederschwund betroffen, gleichzeitig bleiben die Kunden-Neuanmeldungen vielerorts aus.

"Normalerweise ist der Januar der zulaufstärkste Monat in der Fitnessindustrie. Im ersten Monat des Jahres bekommen wir einen vermehrten Zuwachs in unseren Studios mit", erklärt Pierre Geisensetter, Unternehmenssprecher der Fitnessstudio-Kette McFit, inFranken.de. Heuer falle die Zahl der Neuanmeldungen, "der Situation geschuldet", im Vergleich zu den Vorjahren aber wesentlich verhaltener aus. "Dieser Lockdown ist zweifelsohne ein wirtschaftlicher Kraftakt."