Entertainerin Sissi Perlinger tritt am 2. Oktober 2021 in Hallstadt auf

tritt am auf Die Show im Kulturboden heißt "Die Perlingerin - Worum es wirklich geht"

Sissi Perlinger singt ihre Songs an Schlagzeug und Gitarre gleichzeitig und erzählt hochphilosophisch, tiefenpsychologisch, aber auch urkomisch ihre Geschichten dazu. Nach über 30 Jahren skurrilem Entertainment mit opulenten Kostümen und ausgefallensten Requisiten hat die Perlingerin Lust, sich auf ihre große Leidenschaft zu konzentrieren, nämlich das Musizieren.

Sissi Perlinger in Hallstadt: Kunterbunte Show - von eigenwilligen bis hochphilosophischen Texten

Ihre Gäste können sich auf einen Abend voller skurriler und amüsanten Abwechslung freuen. Am 02. Oktober 2021 kommt die Bayerin nach Hallstadt bei Bamberg, in den Kulturboden. Mit ihrer neuen Show "Die Perlingerin - Worum es wirklich geht" startet sie voller Optimismus in eine neue Konzert-Tour. Mit jeder Menge Witz, provokanten Wahrheiten und tausend wertvollen Tipps zeigt die "Perlingerin" auch in ihrem Buch*, worauf es ankommt mit Ü50.

Sissi Perlinger hat eine geballte Ladung gute Laune mit wunderschöner Poesie in ein groovig erhebendes Soundbett gelegt und kitzelt unsere Glücks-Synapsen mit exquisitem Gesang und eigenwilligen, wunderschönen Kompositionen. Ihre Musik lebt vom starken Ausdruck in der komödiantisch-schauspielerischen Ausgestaltung.

Die Texte sind sehr lustig und gut verständlich, obwohl teils komplex und hochphilosophisch. Emotionale Tiefe prägen ihre Texte und nehmen die Zuhörer und Zuschauer mit auf eine Straße der Reflektion aber immer mit dem Schalk im Nacken.

Neben der Entertainerin Sissi Perlinger planen sehr viele weitere Künstler einen Besuch nach Franken. Hier finden sie einen Überblick der Veranstaltungs-Highlights für das Jahr 2021.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach interessanten Angeboten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Ticket- oder Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und eine Karte für eine Veranstaltung oder ein Produkt kaufen, bekommen wir eine Provision vom Ticketportal bzw. Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.