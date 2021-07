Burgebrach vor 1 Stunde

Unfall

Im Vollrausch: 23-Jähriger rast mitten in der Nacht in fremden Garten

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in Burgebrach (Landkreis Bamberg) ein 23-Jähriger mit seinem Auto in einen fremden Garten gerast, Ein Alkoholtest ergab über 1 Promille.