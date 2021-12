Basketballer mit Impfappell: Das Team von Brose Bamberg ruft über Facebook erneut zum Impfen auf.

Auf Nachfrage von inFranken.de berichtet Pressesprecher Thorsten Vogt, dass alle Spieler mittlerweile geboostert seien. Im "Backoffice" seien sogar 100 Prozent geimpft. Vogt betont, dass die Mannschaft schon seit über einem Jahr an die Bevölkerung appelliere, sich impfen zu lassen.

Das Team der Brose Bamberg sei sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und habe "kollektiv die Ärmel hochgekrempelt und sich eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus injizieren lassen". Alle Spieler seien somit dreimal geimpft.

Brose Bamberg meint: "Wir alle können uns mit dem Virus anstecken! Egal ob wir 29, 42 oder 68 Jahre alt sind. COVID-19 macht vor niemandem Halt. Deshalb: Lasst uns als Gesellschaft zusammenstehen und uns so schnell wie möglich impfen oder boostern, um uns und unsere Mitmenschen bestmöglich zu schützen. Denn die Impfung schützt vor allem auch vor schweren Krankheitsverläufen und weiteren Infektionen. Bitte lasst auch ihr euch impfen!"

Die aktuelle Corona-Lage im Raum Bamberg ist indessen weiterhin angespannt. Am Freitag (10.12.2021) beträgt die Inzidenz laut RKI im Landkreis 781,7 und in der Stadt 477,3. Seit Ende vergangener Woche wurden dem Landratsamt Bamberg acht Todesfälle infizierter Menschen in Stadt und Landkreis Bamberg gemeldet.

Aufgrund der angespannten Pandemielage in Bayern ist die Zuschauer-Kapazität der Brose Arena aktuell auf 25 Prozent beschränkt. Vor Ort gelten zudem 2G plus, eine FFP2-Maskenpflicht sowie ein vorgeschriebener Mindestabstand.

Fazit: Aktuell herrsche eine "doofe Situation", betont Brose-Sprecher Vogt. Die Spieler vermissen ihre Fans demnach sehr. "Wir machen Sport für das Publikum."

Eine Regelung, wie beispielsweise in Baden-Württemberg, bei welcher geboosterte Personen von der Testpflicht ausgenommen werden, würde das Team sehr begrüßen.

Zum Weiterlesen: "Seid nicht so dumm wie ich": Ex-Impfverweigerer ruft jetzt zum Impfen auf

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.