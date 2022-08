Breitengüßbach: Badesee von starker Algenentwicklung betroffen - Behörde spricht Verbot aus

Im Badesee Breitengüßbach bestehe zurzeit eine "starke Algenentwicklung", heißt es in einer Pressemitteilung. Der Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt Bamberg teilt mit, dass das Baden in diesem Badesee derzeit verboten sei, um "eine eventuelle Gesundheitsgefährdung" für Badegäste auszuschließen.

Bei den durchgeführten Beprobungen seien Blaualgen nachgewiesen worden. "Da vor allem die Gattung Microcystis Toxine entwickeln kann, besteht beim Verschlucken des Wassers während des Badens eine Gesundheitsgefährdung", heißt es weiter.

Blaualgen seien auch für den Laien an der "starken, grünlichen Trübung und der fehlenden Sichttiefe, zeitweilig auch an den Schlieren" zu erkennen.

Auch interessant: Atemwegsinfektionen, Durchfall oder Erbrechen - gefährliche Blaualgen in Lichtenfelser See nachgewiesen