Schwer verletzt musste am Montagabend (14. Februar 2022) ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall in Breitengüßbach (Kreis Bamberg) durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das teilt die Polizei Bamberg-Land mit.

Gegen 20.15 Uhr wollte ein 66-jähriger Autofahrer in der Bamberger Straße ein vorausfahrendes Auto überholen. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der Wagen des Überholenden in ein angrenzendes Grundstück geschleudert und dabei total beschädigt (Schaden: circa 1500 Euro). Der weiterhin entstandene Schaden an der Gartenbegrenzung sowie am anderen Auto beläuft sich auf insgesamt etwa 8500 Euro, so die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr sperrte kurzzeitig die Straße.

Vorschaubild: © Benjamin Nolte/dpa (Symbolbild)