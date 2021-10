Walsdorf aktualisiert vor 21 Minuten

Feuerwehreinsatz

Mülltonnen von Einfamilienhaus brennen nieder: Feuer entfacht erneut und greift auf Garage über

Samstag- und Sonntagnacht (23. und 24. Oktober) gerieten in Walsdorf die Mülltonnen eines Einfamilienhauses in Brand. In einem Fall griffen die Flammen auf die Garage über. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.