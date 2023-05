Ein 48-jähriger Mann fuhr am Sonntagmittag (7. Mai 2023) in einem Regionalexpress Richtung Bamberg. In Hof stieg gegen 12.00 Uhr eine 17-jährige Mutter mit ihrem Kind in den Zug ein, denen sich der Mann anschließend näherte.

Der Mann berührte die junge Frau laut Polizeiinspektion Würzburg mehrfach im Gesicht und versuchte sie gegen ihren Willen zu küssen. Zwischenzeitlich hielt der Zug in Münchberg, wo eine 18-Jährige einstieg und an dem 48-Jährigen vorbeilaufen wollte. Dabei stellte ihr der Täter seinen Fuß in den Weg. Bei ihrem Versuch, darüber zu steigen, fasste der Mann ihr an das Gesäß.

Die beiden Frauen riefen daraufhin den Zugbegleiter zur Hilfe, der den Mann separierte. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei nahm den Täter schließlich am Bamberger Bahnhof fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte dieser die Dienststelle wieder verlassen. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat ein Strafverfahren wegen Beleidigung und sexueller Belästigung eingeleitet.