Zu einem größeren Polizeiaufgebot in Strullendorf führte eine Nachricht in den sozialen Medien. Eine männliche Person solle mit einer Schusswaffe im Ort unterwegs sein.

Die Nachricht, die ein bislang unbekannter Mediennutzer verbreitete, verteilte sich in mehreren Nachrichtengruppen und sorgte im Bereich Strullendorf für Besorgnis. Vor allem, da im Ort noch bis Montag die Kirchweih in vollem Gange war. Die Landkreispolizei fahndete daraufhin mit einer Vielzahl an Kräften im Gemeindebereich.

Mann mit Waffe unterwegs? Polizei gibt nach Fahndung Entwarnung

Im Rahmen der Fahndung wurden letztlich mehrere Personen überprüft. Eine Schusswaffe konnte nicht festgestellt werden. Bis zum Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen meldete sich kein Augenzeuge, der den Inhalt der Nachricht bestätigen konnte.

Der Ersteller der Nachricht konnte bislang nicht ermittelt werden. Er wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)