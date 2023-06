Aus einer Hofeinfahrt in Stegaurach haben Autodiebe ein Fahrzeug mit "Keyless-Go-System" gestohlen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (15.&16. Juni 2023) stahlen Unbekannte einen schwarzen Audi Q5 aus einer Hofeinfahrt im Stegauracher Ortsteil Debring. Der gestohlene Wagen hatte einen Wert von etwa 40.000 Euro und trug die Kennzeichen BA-VM 1021.

Polizei gibt Tipps zum Schutz vor Diebstahl

Bereits in den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Diebstählen von Autos mit "Keyless-Go-System" in Oberfranken. Deshalb wiederholt das Polizeipräsidium Oberfranken die Tipps zum Schutz vor Diebstahl und gibt die folgenden Tipps.

Den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen. Versuchen, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen, Alufolie) abzuschirmen. Einen Test durchführen: Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür hält, haben auch Diebe keine Chance.

Beim Fahrzeughersteller nachfragen, ob für das Auto "Keyless Go" temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste, die "Keyless"-Funktion ganz auszuschalten.

Des Weiteren gibt es funkdichte Hüllen für "Keyless Go"-Schlüssel. So können die Diebe das Funksignal nicht über längere Strecken übertragen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und such nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht auf Freitag in Stegaurauch bemerkt haben. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0951 9129-491 entgegen.

Vorschaubild: © Canva