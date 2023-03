Zu gleich zwei Motorradunfällen ist es am Dienstagnachmittag (21. März 2023) im Landkreis Bamberg gekommen.

Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land am Donnerstag.

Vorfahrt genommen - Auto stößt mit Motorradfahrer in Heiligenstadt zusammen

Mit schweren Verletzungen musste der Motorradfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden: Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war kurz nach 17 Uhr von der Straße "Reckendorf“ in eine Kreisstraße in Heiligenstadt abgebogen - dabei hatte er einen 30-jährigen Motorradfahrer übersehen. Dieser hätte jedoch die Vorfahrt gehabt. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge dann zusammen - es entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Der Biker musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Einem anderen Motorradfahrer wurde später die regennasse Fahrbahn zwischen Breitbach und Ebrach zum Verhängnis. Der 34-Jährige stürzte plötzlich und blieb schwer verletzt im Graben liegen. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in ein Klinikum gebracht. Während der Unfallaufnahme waren die freiwilligen Feuerwehren Großgressingen und Ebrach im Einsatz und übernahmen die Absicherung und Umleitung des Verkehrs. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

