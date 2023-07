Am Dienstag (04. Juli 2023) ist es bei Pommersfelden im Kreis Bamberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen wurden wohl schwer verletzt.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land bestätigte, wollte eine 28-jährige Autofahrerin gegen 12.15 Uhr an einer Kreuzung der Staatsstraße 2263 nach links in die Staatsstraße 2285 abbiegen. Dabei übersah sie im Einmündungsbereich das Auto einer 51-Jährigen, die von Etzelskirchen in Richtung Pommersfelden unterwegs war.

Frontaler Crash bei Pommersfelden - Autos in Graben geschleudert

Die beiden Fahrzeuge prallten nahezu frontal zusammen, wobei die Autos durch die Wucht des Zusammenstoßes in einen Wassergraben unweit der Fahrbahn geschleudert wurden. Während die 51-Jährige leicht verletzt wurde, wurde die Unfallverursacherin schwer verletzt. Beide Frauen mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro liegen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Straße für etwa 15 Minuten gesperrt werden. Zur Absicherung, Verkehrsregelung und Unterstützung waren die Feuerwehren aus Pommersfelden und Steppach mit 20 Einsatzkräften sowie die Straßenmeisterei vor Ort. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.