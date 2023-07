Polizeieinsatz in Bamberg: Streit zwischen zwei Männern endet blutig

Zwei Männer haben am Sonntagabend (16. Juli 2023) in Bamberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfranken waren ein 24-Jähriger und ein 31-Jähriger in einen Streit geraten.

Der Ältere der beiden zog sich im Verlauf der Auseinandersetzung eine blutende Wunde zu. Wie Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, hinterließ er eine Blutspur auf dem Gehweg. Woher die Verletzung stammt, ist noch nicht klar. Ob einer der Männer eine Waffe benutzte, wird derzeit ermittelt.

Männer verletzen sich im Streit gegenseitig - und hinterlassen deutliche Spuren

Auch der 24-Jährige wurde verletzt. Beide Beteiligten konnten jedoch nach kurzer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die genaueren Hintergründe des Streits sind ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.