In einem Verbrauchermarkt in der Biegenhofstraße in Hallstadt haben sich am Donnerstagnachmittag (20. April 2023) zwei Kunden jeweils „Kaffee to go“ aus dem Regal genommen. Sie haben den Kaffee auch sofort ausgetrunken. Dabei wurden sie beobachtet. Als die beiden Männer dies bemerkten, ließen sie einen vollen Einkaufskorb stehen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land mitteilte.

Die Täter wollten den Markt ohne Bezahlung verlassen, wurden jedoch vom Personal im Eingangsbereich angesprochen. Einer der Männer flüchtete daraufhin sofort. Er konnte jedoch nach einer kurzen Verfolgungsjagd eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten werden.

In seinem mitgeführten Rucksack wurde Marken-Oberbekleidung im Wert von 110 Euro gefunden und sichergestellt. Diese wurde zuvor in einem Modegeschäft im nahegelegenen Ertl-Zentrum entwendet. Auf die beiden 24-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.

