In Bamberger Supermarkt: Donut-Dieb verprügelt Mitarbeiter und Security - Zeugen gesucht

In Bamberg hat sich am Freitagabend (4. August 2023) gegen 19.58 Uhr ein ungewöhnlicher Diebstahl ereignet. Wie die Polizei Bamberg-Stadt berichtet, befand sich ein Mann kurz vor Ladenschluss noch in einem Supermarkt in der Ludwigstraße.

Ein Mitarbeiter beobachtete, wie sich der Unbekannte einen Donut aus der Auslage nahm und im Geschäft anfing diesen zu essen. Er wurde daraufhin durch den Mitarbeiter aufgefordert, diesen unverzüglich an der Kasse zu zahlen.

Bamberg: Mann isst Donut aus Supermarkt-Auslage - doch statt zu zahlen, flüchtet er

Der Unbekannte flüchtete daraufhin und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei verfolgte ihn der Supermarkt-Mitarbeiter. Am Ausgang wurde der Täter schließlich durch den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes festgehalten. Es kam zum Gerangel zwischen den drei Beteiligten, in dessen Verlauf der unbekannte Beschuldigte den Mitarbeiter des Supermarktes mit dem Ellenbogen ins Gesicht und den Sicherheitsdienstmitarbeiter in die Rippen schlug.

Der Täter konnte schließlich "ohne die entwendete Ware fliehen", so die Polizei.

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter 0951 9129210 zu melden.