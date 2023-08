In der Nacht von Samstag (26. August 2023) auf Sonntag (27. August 2023) hat ein Unbekannter in einem Club in der Sandstraße in Bamberg einen Mann zu Boden geschubst und gewürgt.

Das teilt die Polizei Bamberg-Stadt mit. Demnach ereignete sich der Vorfahr gegen 1 Uhr morgens am Sonntag.

Sandstraße: Angriff auf der Tanzfläche - Bamberger Polizei sucht nach Zeugen

Der 34-Jährige sei nach Angaben der Polizei "völlig grundlos" auf der Tanzfläche nach vorne geschubst worden. Dort wurde er von dem Angreifer gewürgt.

Andere Gäste schritten ein und zogen der Unbekannten vom 34-Jährigen herunter. Das Opfer trug einige Kratzer und Würgemale am Hals davon. Der Angreifer flüchtete und wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 29 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

blond gefärbte lockige Haare

Die Polizei sucht nach Zeugen es Vorfalls unter der Nummer 0951 9129210

