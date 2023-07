Regelwidrig getunt: Aufgrund von unzulässigen Umbauten zogen Beamte der Motorradkontrollgruppe der Verkehrspolizei in der Bamberger Innenstadt in den vergangenen Tagen zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr.

Am Dienstagnachmittag (18. Juli 2023) geriet ein Motorrad ins Visier der Beamten. Das Fahrzeug "war rundum mit zahlreichen illegalen Umbauten versehen" - die Betriebserlaubnis war somit ebenfalls nicht mehr gültig, schreibt die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

Motorrad illegal getunt: 61-Jähriger kassiert in Bamberg Strafverfahren

Bei der Kontrolle stellten die Beamten noch weitere Mängel fest: So schleiften beide Reifen jeweils mit den Seiten am Motorradgestell. Auch das Kennzeichen befand sich in keinem guten Zustand. Es war so stark verbogen, dass es im fließenden Verkehr kaum lesbar war.

Die Polizei stoppte die Weiterfahrt des 61-Jährigen. Auf den Motorradfahrer kommen nun schwerwiegende Konsequenzen zu: Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und ein Bußgeldverfahren wegen der zahlreichen illegalen Veränderungen und Mängel an seinem Fahrzeug.

Am Mittwoch (19. Juli) zog die Motorradkontrollgruppe zudem ein Auto aus dem Verkehr - ebenfalls aufgrund mehrerer illegaler Umbauten an dem Fahrzeug, darunter eine nicht genehmigte Spurplatten-Fahrwerkfederkombination und ein nicht eingetragener Spoiler.

Spoiler und Veränderungen am Blinker: Polizei zieht getuntes Auto aus dem Verkehr

Die Blinker waren auf Dauerlicht codiert und erfüllten somit nicht mehr ihren Zweck. Zudem waren die Rückleuchten dunkel foliert. Die Betriebserlaubnis war aufgrund des illegalen Tunings somit erloschen. Eine Weiterfahrt des 53-Jährigen kam nicht infrage. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld.

Vorschaubild: © Christian Wiediger/unsplash.com (Symbolbild)