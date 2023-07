Am vergangenen Sonntagabend (02. Juli 2023) gegen 19 Uhr gerieten zwei Männer vor einem Imbiss in der Unteren Königsstraße in Bamberg in Streit.

Die Auseinandersetzung endete damit, dass ein 35-Jähriger ein Messer zog und seinem 30-jährigen Kontrahenten damit in den Oberkörper stach. Danach ergriff er die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt den 35-Jährigen kurz darauf fest.

Mit Messer lebensgefährlich verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Am Montagnachmittag erließ ein Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl. Der 35-Jährige sitzt seitdem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in einer Justizvollzugsanstalt.

Sein 30-jähriges Opfer wurde noch am Sonntagabend stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. Der Mann befindet sich laut Angaben der behandelnden Ärzte mittlerweile außer Lebensgefahr.

