Nach einer Auseinandersetzung am Bamberger Bahnhof sucht die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt nach Zeugen.

In der Nacht von Samstag (17. Juni 2023) auf Sonntag (18. Juni) wurde die Bamberger Polizei wegen einer "größeren Schlägerei" am Bahnhofsvorplatz alarmiert.

Bamberg: Handfeste Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz gemeldet - wer hat etwas beobachtet?

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren lediglich noch die Geschädigten vor Ort. Laut Polizeiangaben hatte sich der Konflikt offenbar bereits während einer Zugfahrt als verbaler Streit entwickelt, ehe er in Bamberg in einem körperlichen Zwist mündete.

Die männliche Tätergruppe konnte bereits vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu melden.

