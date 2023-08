Von einer Schlägerei in der Bamberger Asylbewerberunterkunft berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Am Montagabend (28. August 2023) um kurz nach 19 Uhr kam es in Bamberg-Ost zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern.

Aufgrund der Streitigkeiten wurde eine Vielzahl von Securitys zur Unterkunft beordert, die von den Bewohnern wiederum angegriffen wurden, wie die Polizei berichtet. Ein Securitymitarbeiter wurde von einem Mann in den Bauch geschlagen, weitere Bewohner seien von Balkonen und aus Fenstern gesprungen, um die Security attackieren zu können.

Schlägerei in Bamberger Asylbewerberunterkunft

Zwei Männer im Alter von 33 und 50 Jahren wurden laut Polizeiangaben in Gewahrsam genommen. Insgesamt wurden bei den Auseinandersetzungen vier Securitymitarbeiter verletzt. Sie zogen sich Hämatome, Beulen sowie Bauch- und Armschmerzen zu.

