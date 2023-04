Bamberg vor 1 Stunde

Körperverletzung

Mit Flasche und Krug in der Bamberger Innenstadt attackiert: Wer weiß mehr zur Schlägerei?

Ein Mann soll am Wochenende in Bamberg angegriffen worden sein. Dem Opfer zufolge sollen sich mehrere Menschen am Tatort befunden haben, die womöglich wichtige Hinweise haben.