Am Sonntagabend (30. April 2023) kam es im Bereich der Altenburger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Wie die Polizei berichtete, waren gegen 21.30 Uhr ein männlicher und ein weiblicher Fahrgast in ein Taxi gestiegen. Der Mann wollte dabei mehrmals im Taxi eine Zigarette rauchen, was zu einem Streit mit dem Taxifahrer führte. Der aggressive Fahrgast packte daraufhin seinen Fahrer mehrmals kräftig am rechten Arm und bedrohte diesen mit dem Tod.

Mann will in Taxi rauchen - dann geht er den Fahrer brutal an

Das Fahrzeug wurde durch den Taxifahrer angehalten und der Beschuldigte und seine Begleiterin, die das ganze auf dem Rücksitz beobachtet hatte, stiegen aus dem Taxi aus und gingen davon. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der Fahrzeugschlüssel, welcher im Zündschloss steckte, verbogen, sodass das Fahrzeug nicht mehr gestartet werden konnte.

Der Beschuldigte und seine Freundin konnten von den dazu gerufenen Polizeibeamten angetroffen werden. Ihn erwartet unter anderem nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung.

