Zu einer Sachbeschädigung ist es am Samstag (1. Juli 2023) zwischen 3 Uhr und 3.50 Uhr in Bamberg gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mit.

Ein 28-jähriger Mann wurde am Samstagmorgen in einem Wohnanwesen in der Hans-Schütz-Straße dabei beobachtet, wie er dort gegen eine Haustüre trat.

Mann (28) beschädigt Tür und Auto in Bamberg

Anschließend ging er in die Tiefgarage, wo er ein geparktes Auto beschädigte.

Der amtsbekannte Mann richtete Schaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro an und verschwand anschließend in seine Wohnung.

Vorschaubild: © Symbolfoto: romul014/Adobe Stock