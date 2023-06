Aufgrund der sommerlichen Temperaturen wurden der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt wiederholt in Autos eingesperrte Hunde mitgeteilt. So auch am Donnerstag (15. Juni)

Gegen 16.30 Uhr hatte jemand der Polizei Bescheid gegeben, dass in der Memmelsdorfer Straße zwei Hunde in einem geparkten Auto festsaßen. Die Hunde "hechelten bei der Kontrolle stark und jaulten zum Teil auch", schrieb die Polizei. Offensichtlich reichten die leicht geöffneten Fenster nicht aus, die Temperatur des teilweise in der Sonne stehenden Autos niedrig genug zu halten.

Hunde bei Hitze im Auto - auch leichtes Öffnen der Scheibe ist keine Lösung

Durch den hinzugezogenen Autobesitzer konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein gewaltsames Öffnen der Fensterscheiben war dementsprechend nicht notwendig. Wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wird durch Fachkräfte der Bamberger Polizei ermittelt.