Bamberg: Gemeldeter Zimmerbrand löst Feuerwehreinsatz aus - "Niemand öffnete"

Bamberg: Feuerwehr zu Brandeinsatz gerufen - "Rauchgeruch wahrgenommen"

"Geklopft und geklingelt": Einsatzkräfte müssen Wohnungstür gewaltsam öffnen

müssen öffnen "Konnten Rauchquelle ausmachen": Das war der Grund für den Einsatz

Zu einem "gemeldeten Zimmerbrand" rückte die Freiwillige Feuerwehr Bamberg am Donnerstagmittag (20. April 2023) in die Geisfelder Straße in Bamberg aus.

Bamberg: Feuerwehrleute müssen sich "gewaltsam" Zugang zu Wohnung verschaffen

Wie die Feuerwehr berichtet, hatten "Nachbarn Rauchgeruch im Treppenhaus wahrgenommen und bei der betreffenden Wohnung geklopft und geklingelt". Doch die Bewohner antworteten nicht. "Niemand öffnete", so die Feuerwehr weiter.

Den Einsatzkräften blieb demnach nichts anderes übrig, als "sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung" zu verschaffen. Danach konnte der Grund für die Alarmierung gefunden werden. "Angebranntes Essen konnte als Rauchquelle" ausgemacht werden. "Das verbrannte Kochgut wurde abgekühlt und ins Freie verbracht", heißt es vonseiten der Feuerwehr.

Schaden entstand der Feuerwehr zufolge lediglich beim Aufbrechen der Türe, ansonsten blieben alle Einheiten bewohnbar. "Die Wohnung wurde wieder verschlossen und die Einsatzstelle verlassen."