Feuerwehrgroßeinsatz in Bamberg: Am frühen Donnerstagmorgen, dem 18. Mai 2023, kam es in Bamberg zu einem Großeinsatz der Feuerwehr.

Laut ersten Informationen des Polizeipräsidiums Oberfrankens rückten die Einsatzkräfte gegen zwei Uhr morgens in die Hans-Böckler Straße aus. Gleich mehrere Balkone eines Mehrparteienhauses gerieten in Brand. Verletzte soll es nach Informationen des Polizeipräsidiums nicht gegeben haben.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.