Lange war es die Idee und der Wille der Löschgruppe Gaustadt-Michaelsberg der Freiwilligen Feuerwehr Bamberg die 2020 vollendete und eingeweihte Gerätehalle in der Heinrich-Semlinger-Straße im Ortsteil Gaustadt der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das berichtet die Feuerwehr Bamberg in einer Pressemitteilung.

Ende 2022 konnte man aber nun sicheren Gewissens die Planungen angehen und den bislang aufgeschobenen „Tag der offenen Tore“ terminieren. So war es nun am Samstag, den 24.06. soweit: die monatelange Organisation rund um das Programm, der Darbietung, dem Verzehr sowie der Präsentation der Gerätehalle wollte nun Früchte tragen.

Pünktlich wie angekündigt gegen 10 Uhr trafen die ersten Gäste ein und alle Einsatzkräfte führten voller Stolz und Freude ihre zugewiesenen Aufgaben aus.Im Laufe des Tages stießen immer mehr Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen sowie Familien hinzu. Die Hüpfburg wurde fleißig behüpft, das Kinderprogramm war durchgehend in Aktion, die Informationen zu den Fahrzeugen wurden von der Mannschaft erläutert und vorallem wurden die zu jeder vollen Stunde angebotenen Hallenführungen rege besucht. Als Stärkung gab es bei bestem Sonnenschein Kaltgetränke sowie Kuchen und/oder lecker gegrillte Bratwürste.

Ein weiteres Highlight war der Besuch der Ständigen Wache mit der Drehleiter. Wo vorher bereits die Augen bei dem vielen und abwechslungsreichen Programm groß waren, kam hier Groß und Klein aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Alles in allem ließ die Löschgruppe am Abend den zwar anstrengenden aber höchst erfolgreichen Tag Revue passieren. Die Stände mit leckerem Kuchen, erfrischenden Getränken sowie gegrillten Bratwürsten waren restlos ausverkauft. Löschgruppenführer Stollberger bestätigte, dass sich all die Arbeit im Vorfeld mehr als gelohnt hat. Man habe nicht mit so einem großen und überwältigenden Interesse gerechnet. Man sei aber dankbar für jeden Gast und freue sich, dass die Feuerwehr Bamberg in der Bevölkerung so ein großes Ansehen genießt. Durch den großen „Tag der offenen Tore“ konnte man nun endlich das neuste Gerätehaus der Feuerwehr Bamberg auch der Bevölkerung zeigen und dazu noch ein tolles Programm bieten.

Stollberger ließ weiter durchblicken, dass dies keine einmalige Veranstaltung bleiben solle. Man darf also auf die kommenden Jahre gespannt sein.