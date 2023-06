Bamberg: Feuerwehr rückt zu Balkonbrand aus

Anwohner bekämpfen Feuer bereits

bereits Brandursache und Schadenshöhe noch unbekannt

Am Dienstagmorgen (13. Juni 2023) wurde die Feuerwehr Bamberg um 6.51 Uhr zu einem Brand in der Pödeldorfer Straße alarmiert. Das teilt die Bamberger Feuerwehr in einem aktuellen Einsatzbericht mit. Anwohner meldeten demnach ein Feuer auf einer Terrasse in einem Hinterhof.

Bamberg: Feuerwehrwehreinsatz im Stadtosten - Anwohner verhindern Schlimmeres

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Pödeldorfer Straße eintrafen, waren einige Anwohner bereits damit beschäftigt, die Flammen zu löschen. Damit verhinderten sie laut Feuerwehr, dass sich der Brand ausbreitete und von den brennenden Paletten auf Gegenstände in der Nähe übergriff.

Daraufhin übernahmen die Feuerwehrleute die Löschmaßnahmen und kämpften aus dem Inneren des Gebäudes gegen das Feuer an, bis der Brand gelöscht war. Im Hof wurden verbrannte und angesengte Gegenstände ausgebreitet, um letzte Glutnester zu erkennen und endgültig zu löschen.

Der Einsatz konnte nach rund einer Stunde beendet werden, teilt die Bamberger Feuerwehr mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall demnach niemand. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Schadens sind noch ungeklärt. Weitere Nachrichten aus Bamberg und der Region gibt es in unserem Lokal-Ressort.