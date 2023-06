Bamberg vor 12 Minuten

Brand

Feuer in Reihenhaus - schnelle Reaktion von Zeugen und Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Bamberg hat es am Dienstag in einem Reihenhaus gebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und sorgte für ein glimpfliches Ende. Die Kripo ermittelt zur Brandursache.