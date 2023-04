Bamberg: Blaulichteinsatz sorgt für Aufsehen - "Fahren hin und her?!"

Ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei sorgte in der Nacht auf Freitag (14. April 2023) für Aufsehen in Bamberg.

Anwohner fragten sich in einer lokalen Facebook-Gruppe nach dem Grund für den Einsatz: "Sehr viel Polizei mit Blaulicht in der Zollnerstraße. Schon mehrere Minuten fahren die hin und her!? Was los?", meldete sich etwa ein Nutzer.

Fehlalarm in Bamberger Bäckerei - Polizei kann keinen Auslöser feststellen

Auf Anfrage von inFranken.de bestätigt eine Sprecherin der Bamberger Polizeiinspektion den Einsatz. Allerdings habe es sich dabei um einen Fehlalarm gehandelt.

"In einer Bäckerei hat der Rauchmelder angeschlagen. Vor Ort konnte allerdings nicht festgestellt werden, was den Alarm ausgelöst hat", so die Sprecherin.

Im Anschluss an die Überprüfung der Bamberger Bäckerei sei der Einsatz wieder beendet worden.