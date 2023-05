An der Einmündung Buger Straße/ Münchner Ring in Bamberg ist es am Dienstagvormittag (02. Mai 2023) gegen 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Grund dafür war, dass ein 85-jähriger Autofahrer an der roten Ampel in den Kreuzungsbereich einfuhr und gegen einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer stieß. Durch den Aufprall beider Fahrzeuge wurde der Wagen des Unfallverursachers einmal um die eigene Achse gedreht, bevor er sich aufstellte. Das Auto kam dann wieder auf allen vier Rädern in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen.

Trotz roter Ampel in Kreuzung gefahren - 85-Jähriger verursacht 45.000-Euro-Schaden in Bamberg

Der Mann, der eigentlich Vorfahrt hatte, wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die beiden Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Crash entstand ein Sachschaden von etwa 45.000 Euro.

