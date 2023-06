Bamberg vor 53 Minuten

Körperverletzung

Zeugin beobachtet Schlägerei an der Löwenbrücke: Auseinandersetzung zwischen Männern eskaliert

Drei Männer gerieten am Dienstagabend in Bamberg in einen neuerlichen Streit. Im Bereich der Löwenbrücke kam es schließlich zu einer Schlägerei - eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten.