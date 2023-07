A73: Sperrung von Anschlussstellen im Kreis Bamberg

Die A73 wird in den nächsten Tagen zeitweise gesperrt. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes findet die Sperrung im Zuge von großflächigen Instandsetzungsmaßnahmen an der Asphaltfahrbahn der A73 zwischen Hirschaid und Forchheim-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg statt. Gesperrt werden daher die Anschlussstellen Hirschaid und Buttenheim.

Die Anschlussstelle Hirschaid wird dabei in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 2023 von circa 20 Uhr bis 6 Uhr gesperrt. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli folgt die Sperrung der Anschlussstelle Buttenheim von circa 21.30 Uhr bis 6 Uhr. Die Anschlussstellen in Fahrtrichtung Coburg sind von der Sperrung nicht betroffen und bleiben uneingeschränkt nutzbar.

A73: Anschlussstellen zeitweise gesperrt

Es wird gebeten, auf benachbarte Anschlussstellen auszuweichen und die ausgeschilderten Umleitungsempfehlungen vor Ort zu beachten. Für die auftretenden Verkehrsbehinderungen bittet die Autobahn GmbH um Verständnis und erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.

Vorschaubild: © manfredrichter/pixabay (Symbolbild)