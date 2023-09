Am Freitagabend (1. September 2023) ereignete sich gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 73 beim Parkplatz Zückshuter Forst EIner der Unfallverursacher floh vom Unfallort.

Genau in dem Moment, als ein 23- jähriger Autofahrer mit seinem Kleintransporter am Parkplatz vorbeifuhr, kam ein bislang unbekannter Motorradfahrer von diesem auf die Autobahn, so die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg.

Transporter weicht aus und kollidiert mit Pkw: Motorradfahrer macht sich aus dem Staub

Um nicht auf das Krad aufzufahren, wich der junge Fahrer nach links aus, wo jedoch im selben Moment ein 27-jähriger Mann mit seinem Pkw überholen wollte. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, während der Motorradfahrer unbekümmert davonfuhr.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 5000 Euro. Die Bamberger Autopolizei bittet unter der Telefonnummer 0951/9129-510 um Hinweise.

Vorschaubild: © christels/pixabay.com (Symbolbild)