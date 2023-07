Schlecht gesicherte Ladungen können bei Fahrten zu einer großen Gefahr werden.

Diese Erfahrung macht euch eine 35-Jährige, die in ihrem Auto am Freitagnachmittag (30. Juni 2023) bei Altendorf auf der A73 in Richtung Suhl unterwegs war. Als sie einen Lkw überholte, verlor dieser einen Teil seiner Ladung, sodass die Fuhre gegen die Front des Autos prallte. Die Fahrerin versuchte deshalb durch Hupen und Lichtzeichen auf sich aufmerksam zu machen. Der Lkw-Fahrer ignorierte dies jedoch und fuhr weiter.

A73 bei Altendorf - "Tiny-House" Teile verursachen Sachschaden

Das abgelesene Kennzeichen aus Paderborn erwies sich als "nicht ganz stimmig", berichtete die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg. Darüber hinaus ist nur bekannt, dass der Lkw Teile geladen hatte, die zu einem "Tiny-House" zu gehören scheinen.

Gegen den Fahrer wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. An dem Auto entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0951 9129-510 zu melden.

