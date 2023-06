Ein unbeleuchtetes und ungesichertes Auto wurde am frühen Freitagmorgen (16. Juni 2023) gemeldet. Nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg stand dieses auf dem Standstreifen der A70 in Fahrtrichtung Bayreuth bei Memmelsdorf.

Die Verkehrspolizei konnte dort tatsächlich den Wagen auffinden, in welchem der 47-jährige Fahrer einfach schlief. Der Mann gab den Beamten gegenüber an, dass er auf der Reise müde geworden wäre und deshalb eine Pause eingelegt hätte.

Zum Schlafen auf dem Standstreifen der A70 geparkt - Führerschein stellt sich als Totalfälschung heraus

Auf Nachfrage nach seinem Führerschein kramte der Mann zunächst verlegen in seinem Geldbeutel herum, teilte aber danach mit, dass er diesen als Pfand bei einer Tankstelle hinterlegt hätte. Da die Beamten allerdings bereits einen Führerschein in seinem Portemonnaie gesehen hatten, nahmen sie diesen näher in Augenschein. Dabei wurde schnell klar, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelte und der Mann gar keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Der falsche Schein wurde sichergestellt und der Mann muss sich nun neben des Parkverstoßes auch noch in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da er natürlich nicht mehr weiterfahren durfte, wurde das Fahrzeug abgeschleppt, um die Verkehrsgefahr zu beenden und auch der Mann in Sicherheit gebracht.

Vorschaubild: © pixabay/Symbolbild