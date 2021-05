Immer wieder treten Betrüger an Haustüren auf und versuchen in Wohnungen zu gelangen oder schwatzen den Bewohnern Unterschriften für teure Verträge auf.

In den vergangenen Tagen versuchten wiederholt Unbekannte im Landkreis Bamberg Bewohner an der Haustür in Geschäfte zu verwickeln beziehungsweise in das Haus zu gelangen, wie die Polizei Bamberg-Land mitteilt.

Bamberg: Polizei warnt vor Geschäften an der Haustür

Die Betrüger gaben sich unter anderem als Handwerker oder Mitarbeiter von Versorgungsfirmen aus. Andere täuschten Interesse an Antiquitäten, Schmuck oder Büchersammlungen vor.

Die Landkreispolizei Bamberg warnt vor Geschäften an der Haustür und gibt folgende Tipps: