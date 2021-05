A73/A70: Nächtliche Sperrung der Verbindungsrampe am Autobahnkreuz Bamberg von Suhl kommend in Fahrtrichtung Schweinfurt

Sperrung in der Nacht von Freitag (28. Mai) auf Samstag

Verkehrsteilnehmer sollen vorsichtig fahren

Autofahrer müssen sich in dieser Woche auf eine nächtliche Sperrung der Verbindungsrampe am Autobahnkreuz Bamberg von Suhl kommend in Fahrtrichtung Schweinfurt auf der Autobahn A73/A70 einstellen. Grund dafür ist die Erneuerung des Fahrbahnbelags.

A73 bei Bamberg: Nächtliche Sperrung am Freitag

"Die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH lässt den durch Ausbrüche und Risse geschädigten Fahrbahnbelag im Bereich einer Spange am Autobahnkreuz Bamberg erneuern", heißt es in der Pressemitteilung. Die nächtliche Sperrung soll am Freitag, dem 28. Mai, um 20 Uhr beginnen und tags darauf gegen 10 Uhr enden.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, im Baustellenbereich mit erhöhter Vorsicht zu fahren. Zudem sollen die Umleitungsempfehlungen beachtet werden.

Vorschaubild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/Symbolfoto