Bamberg 12.06.2020

Festival

BAnefiz Kultursession: Sarah Straub und Special Guest Konstantin Wecker treten im Livestream auf inFranken.de auf

inFranken.de bringt für Sie etwas Abwechslung in den Corona-Alltag und überträgt die Benefiz-Konzerte aus dem Kulturboden in Hallstadt live. Bereits zwölf Bands spielten hier für den guten Zweck, um Spenden für Künstler und Kulturschaffende in Franken zu sammeln. Der nächsten Auftritt ist am Samstag, den 19. Juni.