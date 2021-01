Bauschutt, der in kleinen Mengen anfällt, kann von Bürgern des Landkreises bei den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Pro Öffnungstag sind das 0,5 Kubikmeter. Für den Landkreis ist das kein billiger Service. Seit 2010 sind die Kosten für die Sammlung und Verwertung um 130 Prozent auf über 200 000 Euro im Jahr gestiegen, wie Birgit Ramming-Scholz, Geschäftsbereichsleiterin Kommunales und Kreiseinrichtungen, zuletzt im Umweltausschuss des Kreistags referierte. In den meisten Landkreisen im Norden Bayerns gebe es gar keine beziehungsweise keine kostenfreie Annahme von Bauschutt in den Wertstoffhöfen , hätten entsprechende Anfragen ergeben.