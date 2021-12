Die Weihnachtsgottesdienste im Bamberger Dom finden auch in diesem Jahr wieder unter Corona-Beschränkungen statt und werden im Livestream ausgestrahlt. Für die Gottesdienste am Heiligabend und am ersten Weihnachtstag ist eine Online-Anmeldung unter www.sb-bamberger-westen.de erforderlich. Die Anmeldung ist von 14. bis 23. Dezember 12 Uhr möglich, wie das Erzbischöfliches Ordinariat bekannt gibt. Jede Anmeldung wird per E-Mail bestätigt. Es wird gebeten, von telefonischen Nachfragen im Dompfarramt abzusehen.

An Heiligabend, Freitag 24. Dezember, findet die traditionelle Christmette im Bamberger Dom mit Erzbischof Ludwig Schick um 22.30 Uhr statt. Die Buben des Domchores singen die Missa puerorum von Joseph Gabriel Rheinberger in Orchesterbearbeitung mit Mitgliedern der Bamberger Symphoniker. Eine Krippenfeier für Familien mit Kleinkindern (Wortgottesdienst) findet um 15 Uhr statt, um 17 Uhr und um 19 Uhr wird jeweils eine Familienmette gefeiert.

Das Pontifikalamt am Hochfest der Geburt des Herrn, Samstag 25. Dezember, mit Erzbischof Ludwig Schick, beginnt um 9.30 Uhr. Solisten und Musiker der Bamberger Symphoniker spielen die Orgelsolomesse von Wolfgang Amadeus Mozart (KV 259). Eine weitere Eucharistiefeier findet um 11.30 Uhr statt. Um 17.00 Uhr feiert Erzbischof Schick eine Pontifikalvesper. Es singt die Domkantorei.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Sonntag 26. Dezember, findet um 9.30 Uhr ein Pontifikalgottesdienst mit Weihbischof Herwig Gössl statt, gesungen werden deutsche Kirchenlieder. Um 11.30 Uhr findet eine weitere Messfeier statt, um 17.00 Uhr eine Festandacht.

Am Silvestertag, Freitag 31. Dezember, findet um 8 Uhr die Eucharistiefeier des Domkapitels statt. Die feierliche Vesper zum Jahresschluss mit Erzbischof Ludwig Schick beginnt um 17.00 Uhr.

An Neujahr (Hochfest der Gottesmutter Maria), Samstag 1. Januar, findet um 9.30 Uhr ein Gottesdienst mit Domdekan Hubert Schiepek mit deutschen Kirchenliedern statt. Um 11.30 Uhr ist eine weitere Eucharistiefeier.

Am Hochfest der Erscheinung des Herrn, (Dreikönig) Donnerstag, 6. Januar, feiert Weihbischof Herwig Gössl um 9.30 Uhr einen Pontifikalgottesdienst. Eine weitere Eucharistiefeier findet um 11.30 Uhr statt, um 17.00 Uhr eine Festandacht.

Bei allen Festgottesdiensten hat Domorganist Markus Willinger die musikalische Leitung, an der Orgel spielen Willinger und Karl-Heinz Böhm. Die Besetzung der Chöre und Musiker erfolgt nach den Corona-Richtlinien.

Aufgrund der Abstandregel für verschiedene Haushalte kann nur eine begrenzte Personenzahl zugelassen werden. Bei Kommen und Gehen ist eine FFP2-Maske vorgeschrieben, am Platz wird das Tragen der Maske empfohlen. Es erfolgen keine 2G/3G-Kontrollen.

Das Parken auf dem Domplatz ist zu den Gottesdienstzeiten erlaubt.

Die Livestreams der Festgottesdienste, der Vespern sowie der Krippenfeier an Heiligabend um 15 Uhr sind auf www.youtube.com/erzbistumbamberg zu sehen.

Wer keinen Weihnachtsgottesdienst besuchen will oder kann, hat die Möglichkeit, einen Hausgottesdienst zu feiern. Text- und Liedvorschläge finden sich hier: https://leben.erzbistum-bamberg.de/weihnachten-zu-hause-feiern

Die Gottesdienste in den übrigen Bamberger Pfarreien sind auf den jeweiligen Webseiten der Gemeinden und der Seelsorgebereiche https://sb-bamberger-westen.de und https://sb-bamberger-osten.de zu finden.