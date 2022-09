Zwei Männer haben am Samstag (3. September 2022) hochwertige Uhren eines Juweliergeschäfts in Bamberg gestohlen. Nun hat die Polizei zwei Täter dingfest gemacht. Doch der Fall scheint noch lange nicht aufgeklärt

Am Montag (5. September 2022) konnten Beamt*innen der Verkehrspolizei Bamberg einen der beiden Tatverdächtigen festnehmen. Bei einem weiteren Mann klickten am Mittwoch (7. September 2022) die Handschellen - er hatte sogar einige der gestohlenen Uhren bei sich. Bei dem zweiten Verdächtigen handelt es sich aber nicht um einen der Einbrecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg und der Staatsanwaltschaft Bamberg dauern an. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg hervor.

Juwelier ausgeraubt - zwei Täter in Haft

Die Auswertung der Videoaufzeichnungen des bestohlenen Juweliergeschäftes im Bamberger Stadtzentrum führte die Kriminalbeamt*innen schon am Abend des Uhrendiebstahls zu einem 23-jährigen Tatverdächtigen. Kräfte der Verkehrspolizei Bamberg nahmen ihn am Montag (5. September 2022) fest. Kriminalpolizist*innen führten ihn am darauffolgenden Morgen einem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich wegen des Verdachts des Diebstahls strafrechtlich verantworten. Sein 38-jähriger Kompagnon ist weiterhin flüchtig und wird per Haftbefehl gesucht.

Am Mittwochnachmittag (7. September 2022) gerieten zwei Fußgänger mit Rucksäcken in das Visier einer Streife der Verkehrspolizei Bamberg. Sie stoppten das Duo in der Pödeldorfer Straße in Bamberg. Als die Beamt*innen im Begriff waren, die Rucksäcke genauer unter die Lupe zu nehmen, suchten die Männer das Weite. Den Einsatzkräften gelang die Festnahme des 36-Jährigen, der sich mit aller Macht dagegen wehrte. Sein 37-jähriger Komplize konnte unterdessen flüchten.

Der Grund für das Verhalten der beiden Männer offenbarte sich den Polizist*innen bei einem Blick in die Rucksäcke. Dort fanden sie mehrere hochwertige Uhren, die zweifelsfrei am Samstag (3. September 2022) aus dem Bamberger Juweliergeschäft gestohlen wurden. Die Kriminalpolizist*innen stellten das Diebesgut im Gesamtwert einer niedrigen fünfstelligen Summe sicher. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem 37-jährigen Flüchtigen verliefen ohne Erfolg. Er wird inzwischen ebenfalls per Haftbefehl gesucht.

Zwei Tatverdächtige werden noch gesucht

Der 36-jährige Tatverdächtige wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Wie die beiden Personengruppen genau in Verbindung stehen, ist derzeit auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.

Vorschaubild: © StockSnap/pixabay.com