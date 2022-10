Dieser Gast fiel in Bamberg äußerst unangenehm auf: Ein etwa 30-jähriger Mann speiste und trank am Montagabend (3. Oktober 2022) gegen 22 Uhr in einer Gaststätte in der Langen Straße für rund 40 Euro. Die Rechnung beglich er jedoch nicht.

Er verließ nach dem Essen das Lokal, ohne zu bezahlen. Die Polizei startete daraufhin sofort eine Fahndung nach dem "Zechpreller", wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt meldet. Der Unbekannte konnte jedoch nicht gefunden werden.

Der Gast wird folgendermaßen beschrieben:

Er ist ungefähr 30 Jahre alt;

er ist etwa 1,85 Meter groß;

er trägt einen Drei-Tage-Bart;

er hat braune, glatte Haare.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Vorschaubild: © kaboompics/Pixabay.com (Symbolfoto)