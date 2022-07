Bamberger Café "Abseits" schließt im August

Das Café "Abseits" in Bamberg Ost ist laut eigenen Angaben das älteste Studentencafé der Stadt. Uli Schröbel übernahm im Oktober 2020 das Ruder. Jetzt sehe er sich aber gezwungen, einen Schlussstrich zu ziehen, erklärt er inFranken.de.

Bamberger Café "Abseits" schließt: "kann Betrieb nicht mehr aufrechterhalten"

Das Traditionscafé lockt mit einer urigen Theke, einem Biergarten und einem großen Angebot an Biersorten. In guten Zeiten war es täglich geöffnet und bot den Gästen Frühstück, einen Mittagstisch à la carte und eine Wochenkarte sowie warme Speisen am Abend. Diese gehörten inzwischen aber der Vergangenheit an. Personalmangel sei das große Problem. "Zwei Teilzeitmitarbeiter sind gegangen. Etwa vier Monate habe ich auf drei Plattformen neues Personal gesucht, aber das finde ich nicht mehr", so die ernüchternde Erkenntnis.

"Ich kann den Betrieb so nicht mehr aufrechterhalten." Er habe zunächst den Vormittagsbetrieb unter der Woche und dann auch am Wochenende einstellen müssen. Auch Frühstück gebe es nicht mehr. "Ich könnte nur noch drei- oder viermal aufmachen, weil ich nur noch Minijobbler im Service habe. In der Küche sieht es ähnlich dramatisch aus. Es funktioniert hinten und vorne nicht", sagt der ehemalige Geschäftsführer und jetzige Liquidator.

Im kommenden Oktober hätten noch dazu Lohnerhöhungen auf 12 Euro pro Stunde gedroht. "Dann müsste ich die Biere auf 4,20 Euro anpassen." Eine schwierige Situation angesichts der vielen jungen Familien, die einen Großteil des Publikums ausmachten. Ebenso sei das Cateringgeschäft als weiteres wichtiges Standbein durch vermehrtes Homeoffice in den Bamberger Unternehmen weggebrochen.

Verpächter schreibt Café aus - Bewerber bekunden Interesse

Kurz vor der Sandkerwa, bei der er dieses Jahr noch bediene, sei dann Schluss. Vor allem für die 30 bis 40 Stammgäste sei das eine düstere Aussicht. "Die Leute haben mich häufiger angesprochen und gefragt, ob es schon neues Personal gibt. Die Schließung wäre traurig für sie. Das Café 'Abseits' hat in Bamberg-Ost ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt hier keine ähnlichen Kneipen."

Vor der Übernahme im Oktober 2020 sei das Café noch aufwendig renoviert worden. Eine Freundin habe zudem einen besonderen Fußboden aus Kronkorken gestaltet.

"Ich habe viel Herzblut reingesteckt und investiert", so Schröbel. Auch dem Verpächter liege das Bamberger Café "Abseits" am Herzen. "Er möchte, dass die Seele erhalten und es so weitergeführt wird." Er habe es daher ausgeschrieben und tatsächlich gebe es zumindest etwas Hoffnung: Es liefen gerade Gespräche mit Interessent*innen.