Im Sommer 2022 wurden Tiefbauarbeiten für die Abwasserwärmeanlage des Lagarde-Areals ausgeführt. In Folge dieser Maßnahme sind in der Weißenburgstraße zwischen der Zollner- und Eckbertstraße Asphalt- und Fahrbahndeckennacharbeiten erforderlich, teilt die Stadt Bamberg mit.

Deshalb wird die Weißenburgstraße in der Zeit vom 7. November bis voraussichtlich 18. November 2022 zur Einbahnstraße. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung von Zollnerstraße in Richtung Pödeldorfer Straße geführt.

In der Gegenrichtung ist die Weißenburgstraße nur noch bis zur Eckbertstraße (Fahrradstraße) befahrbar. Die Umleitung erfolgt über die Dürrwächterstraße und Kloster-Banz-Straße.

Die Nutzung der Gehwege und die Befahrbarkeit für den Radverkehr ist in der Weißenburgstraße in beide Fahrtrichtungen möglich.

