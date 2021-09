Am Dienstagabend (07. September 2021) rastete in 24-jähriger Mann in seiner Wohnung am Bamberger Nord-Osten aus, als sein dreiköpfiger Besuch nach Hause gehen wollte.

Er griff zwei junge Frauen und einen Mann an, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt.

Bamberg: 24-Jähriger dreht durch und schlägt Gäste und Vater

Er schlug seine Gäste und riss einer Frau den Nasenpiercing heraus. Nach einer Frau warf er eine Bierflasche, die sich dadurch am Fuß verletzte.

Als der Vater des Angreifers in die Auseinandersetzung eingreifen wollte, wurde auch dieser geschlagen. Die Geschädigten verließen nach dem Angriff fluchtartig die Wohnung.

